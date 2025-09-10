Muhtar: 3’Ü Birlikte Yaşarmış

MUHTAR AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Beylikbağı Mahallesi’nde M.İ.G.’nin annesi Dursune Bilgili ile üvey kız kardeşi Havva Nur Anzerli’yi öldürdüğü olay sonrasında mahalle muhtarı Osman Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, “16 yaşındaki oğlu ile 3’ü beraber yaşıyormuş” diyerek komşuların söylediğini aktardı. Olayın 10 gün önce gerçekleştiğini belirten muhtar, “Net bilgi açıklamaların ardından belli olacak. Olayın ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

MAHALLEDE 4 YIL YAŞADILAR

Osman Şahin, olayın yaşandığı ailenin mahallede 4 yıldır oturduğunu ifade etti. Olayla ilgili son durumu komşuların bilmediğini belirten muhtar, “Olay bundan ibaret. Ölenlere Allah rahmet eylesin, mahallemizin başı sağ olsun” dedi. Bu açıklamalar, olayın ardından mahalledeki kaygıyı artırdı ve pek çok kişi olayı sorguladı.