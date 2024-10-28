Muhtar Aysel Kılıçkaya Gözaltına Alındı

Olay, 24 Ekim Perşembe günü saat 11.45 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde yaşandı. Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Muhtarı Aysel Kılıçkaya (44), iddiaya göre Alzheimer hastası ve kimsesiz olan Doğan Doğan Z.’nin (78) evine sık sık giderek onun vasiliğini almak için baskı yapıyordu. O gün, Doğan Doğan Z.’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla evine gelen 30 yıllık arkadaşı Fazilet Ç. (68), muhtar Aysel Kılıçkaya ile karşı karşıya geldi. Fazilet Ç., muhtar Kılıçkaya’nın Doğan Doğan Z.’nin vasiliğini istemesini duyunca bir tartışma çıktı.

MAAŞINI VE KARTINI GASBETTİ

Bu sırada muhtar Aysel Kılıçkaya, Fazilet Ç.’yi iterek Doğan Doğan Z.’nin çantasından maaşını ve maaş kartını alıp dışarı çıktı. Olayın ardından Doğan Doğan Z. ve Fazilet Ç., emniyete giderek şikayetçi oldu ve polis bu durum üzerine harekete geçti. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği, muhtar Aysel Kılıçkaya’yı gözaltına aldı. Kılıçkaya’nın emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmemesi dikkat çekti. İşlemleri tamamlandıktan sonra Kılıçkaya, ‘gasp (yağma)’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Aysel Kılıçkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, muhtarın daha önce 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. (DHA)