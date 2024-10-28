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Muhtar Aysel Kılıçkaya Gözaltına Alındı

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Olay, 24 Ekim Perşembe günü saat 11.45 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Muhtarı Aysel Kılıçkaya (44), Alzheimer hastası ve kimsesiz olan Doğan Doğan Z.’nin (78) evine sıkça giderek vasiliğini almak için baskı yapmaya başlıyor. Olayın gerçekleştiği gün, Doğan Doğan Z.’nin yanına ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelen 30 yıllık arkadaşı Fazilet Ç. (68), muhtar Aysel Kılıçkaya ile karşılaşıyor. Fazilet Ç., muhtarın Doğan Doğan Z.’nin vasiliğini istediğini duyunca, Kılıçkaya ile arasında bir tartışma yaşanıyor.

MAAŞINI VE KARTINI GASBETME İDDİASI

Bu esnada, muhtar Aysel Kılıçkaya, Fazilet Ç.’yi iterek Doğan Doğan Z.’nin çantasından maaşını ve maaş kartını alıp evden çıkıyor. Olayın ardından, Doğan Doğan Z. ve Fazilet Ç., emniyete giderek şikayetçi oluyor ve polis olayla ilgili çalışma başlatıyor. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği’nin yaptığı çalışmanın sonucunda muhtar Aysel Kılıçkaya uzun süren bir takibin ardından gözaltına alınıyor. Emniyetteki ifadesinde, Kılıçkaya suçlamaları reddediyor. İşlemleri tamamlandıktan sonra Kılıçkaya, ‘gasp (yağma)’ suçlamasıyla adliyeye sevk ediliyor. Mahkemeye çıkarılan Aysel Kılıçkaya, adli kontrol şartıyla serbest kalıyor. Muhtarın önceden kaydedilmiş 2 adet suç kaydı bulunduğu öğreniliyor. (DHA)

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