Haberler

Muhtar Bahçede Ölü Bulundu, Soruşturma Devam Ediyor

B.A.D. ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Olayın detalı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, bir muhtarın ölü olarak bulunduğu belirlendi. Hamitler Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında yaşanan bu durum, vatandaşlar tarafından fark edildi. Hamitler Muhtarı B.A.D. (57), ağaçta asılı şekilde bulundu. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle birlikte sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Gelen ekipler, yaptıkları ilk kontrollerde B.A.D.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bu üzücü haber, muhtarın ailesini ve yakınlarını derin bir yasa boğdu. Ölü beden, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sungurlu’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

Sungurlu'da bir otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ulaşırken, yaralıların durumu stabil.
Haberler

Yangın Kontrol Altına Alındı, Dönüşler Başladı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Tahliye edilen 9 köyün sakinleri, evlerine dönüş yapmanın sevincini yaşıyor ve yangınla mücadele edenlere teşekkür ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.