Muhtar Bahçede Ölü Bulundu, Soruşturma Devam Ediyor

B.A.D. ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, bir muhtarın ölü olarak bulunduğu belirlendi. Hamitler Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında yaşanan bu durum, vatandaşlar tarafından fark edildi. Hamitler Muhtarı B.A.D. (57), ağaçta asılı şekilde bulundu. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle birlikte sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Gelen ekipler, yaptıkları ilk kontrollerde B.A.D.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bu üzücü haber, muhtarın ailesini ve yakınlarını derin bir yasa boğdu. Ölü beden, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.