Muhtar Dönmez, Minibüs Şoförü C.D.’yi Uyardı

Olayın Gelişimi

Ergene’nin Marmaracık Mahallesi’nde muhtar Mustafa Kemal Dönmez, cuma namazını kıldıktan sonra minibüs şoförü C.D. ile bir tartışma yaşadı. Namaz sonrası C.D.’yi cami önünde aracını yıkamaması konusunda uyardı ve bu uyarı sonrası ikili arasında bir gerginlik meydana geldi. Mahalle sakinleri, araya girerek durumu yatıştırmaya çalıştı.

Salondaki Saldırı

Daha sonra C.D., muhtarlığa doğru yürümekte olan Dönmez’in peşinden koşmaya başladı ve arkasından bıçakla saldırdı. Dönmez, aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Olay sonrası C.D. hızla kayıplara karıştı. Durumu fark eden çevredekiler, hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdiler.

Önlemler ve Gözaltı

Dönmez, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Polis, C.D.’yi hızlı bir şekilde yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, minibüs şoförünün Dönmez’i bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.