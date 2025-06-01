Muhtar Mesut Ekren, Çiftetelli Oynadı

MUHTARLIK SEÇİMİ YAPILDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bazı nedenlerden dolayı boş kalan muhtarlık ve ihtiyar heyetleri için 3 farklı mahallede seçim gerçekleştirdi. Muhtar olarak seçilen Mesut Ekren, zaferini yakınlarıyla birlikte çiftetelli oynayarak kutladı. Geçtiğimiz yıl Tokuş Mahallesi Muhtarı İsmail Yavuz ve Hamidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin İlgezdi’nin vefatları sonrası bu iki mahallede muhtar seçimi yapıldı. Tokuş Mahallesi’nde sadece tek aday ile seçim gerçekleşti. Aday Fahrettin Eren, kendi ile yarışarak 60 oy alarak Tokuş’un yeni muhtarı oldu.

HAMİDİYE MAHALLESİ SEÇİMİ

Hamidiye Mahallesi’nde ise 6 muhtar adayı yarıştı. 14 bin seçmeni bulunan Hamidiye Mahallesi’nde Vehbi Koç ve Nuh Mehmet Küçükçalık liselerinde toplamda 38 sandık kurulmuştu. Hamidiye Mahallesi’nin yeni muhtarı Mesut Ekren oldu. Seçimlerde 916 oy alan Mesut Ekren, 826 oy toplayan Yavuz Arı’ya 90 oy fark atarak muhtar seçildi. Seçimi kaybeden Yavuz Arı, yeni muhtar Mesut Ekren’e sarılarak tebrik etti. Ayrıca Yavuz Arı, aynı zamanda 2. aza olarak görevine devam edecek.

ZAFERİ ÇİFTETELLİYLE KUTLADI

Muhtar seçilen Ekren, yakınlarıyla birlikte çiftetelli oynayarak zaferini kutladı. Hamidiye Mahallesi Muhtar Adayı Mesut Ekren, “Çetin bir seçim oldu Yavuz abimle. Seçime katılan tüm mahalle halkına teşekkür ederim. Yavuz abimle yine beraberiz. Aynı kulvarda koşuyoruz. Aza olarak devam ediyor.” dedi. Seçimi kaybeden Yavuz Arı, “Mesut kardeşim 90 oyla muhtarlığı kazanmış gözüküyor. Kendisine görevinde başarılar diliyorum. Sağ olsun, var olsun. Hiç birbirimizi üzmeden tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, yeni muhtarlığı hayırlı uğurlu olsun. 90 oyla beni geçti. Birbirimizin her zaman arkasındayız. İnşallah yardımcı olacağız.” şeklinde konuştu.