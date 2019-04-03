Muhtar Seda Gündoğan ezber bozdu

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Elazığ’da seçimi kazanan 28 yaşındaki Seda Erdoğan, rakibine sadece 16 oy fark attı. 10 senedir kesintisiz muhtarlık yapan rakibini geçen Erdoğan, hizmet konusunda iddialı konuşuyor.

Merkeze bağlı Sugözü Mahallesinde yaşayan 28 yaşındaki İktisat Bölümü mezunu Seda Gündoğan’ın, çocukken annesi, 11 yaşında ise trafik kazasında babası ile amcasını kaybetti. Diğer amcaları ve halaları tarafından büyütülen Gündoğan, ailesi ile komşularının isteği üzerine mahallenin muhtar adayı oldu. 2’si erkek 3 adayın bulunduğu seçimde Gündoğan, en yakın rakibi olan 10 yıllık eski muhtara 16 fark atarak, 110 oy ile Elazığ’ın merkezinde tek kadın muhtar oldu. Özel bir çağrı merkezinde çalışan Gündoğan, hafta sonları traktör sürüyor, inek sağıyor, keçi ve tavukları yemliyor. Yaptıkları ile herkese örnek olan genç muhtar, büyük ilgi topluyor.

Aklında muhtarlığın olmadığını belirten Seda Gündoğan, “Ailemin ve komşuların teşviki ile böyle bir işe girdim. 3 adayla yarıştım. Biri mevcut muhtar adaydı ve 2 dönem yapmıştı. Diğeri de genç bir arkadaşımızdı biride bendim. Bayan olarak tek ben vardım. 110 oy alarak kazandım. Eski muhtar 94 oy aldı. Aramızda 16 oy vardı. Herkes destek verdi. Şuanda kazandım. Mazbatamı da alacağım. Elazığ’da 38 mahallede tek bayan ve en genç muhtarım” dedi.