Muhtarı Darp Eden Şüpheliler Kaçtı

Eskişehir’de, özel mülk olan boş araziye çöp döken 4 kişiyi uyaran 60 yaşındaki Orhangazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdemir, hakaretlere maruz kaldıktan sonra darp edildi. Odunpazarı ilçesindeki bu olay, muhtarın, araziye çöp ve inşaat malzemesi döküldüğü ihbarıyla başlamıştır. Muhtar Erdemir, hızlı bir şekilde belirtilen noktaya giderek çöp döken şahıslara müdahale etti.

UYARIYLA BİTMEYEN DAVRANIŞLAR

Uyarısını alan 4 şahıs, muhtarın bu müdahalesine küfürle karşılık verdi. 60 yaşındaki muhtar, davranışın yanlış olduğunu belirterek zabıtaya haber vereceğini söyledi. Bu sözlerden sonra daha da sinirlenen 4 kişiden ikisi muhtara saldırdı. Muhtar, söz konusu saldırı sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar yaşadı ve montu da yırtıldı. Çamurun üzerine düşen muhtar Hüseyin Erdemir, kıyafetinin de kirlenmesine neden olan saldırının ardından hastaneye gitti ve darp raporu aldı. Ardından Yıldıztepe Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu.

MAHALLENİN TEMİZLİĞİ İÇİN SORUMLULUK

Muhtar Hüseyin Erdemir, olayı detaylandırarak “Bugün saat 5 buçuk civarı, vatandaşlar boş arazide çöp ve inşaat malzemesi döküldüğünü ihbar etti. Muhtarlığı kapatıp müdahale etmeye gittim. Oradakilerden biri ‘Sen kimsin?’ diye sordu. ‘Mahalle muhtarıyım, buraya çöp dökemezsiniz’ dedim. Ve buna kötü bir şekilde küfür etti. Üzerime saldırıp yakama yapıştı. ‘Zabıtaları çağıracağım’ dedim fakat yine küfür etti. Hepsinden şikayetçiyim. 4 kişiydiler, 2’si bana saldırdı. Mahalledeki komşular yetişti, onlar gelince kaçtılar. Beni darp ettiler. Perişan oldum ve hastaneye gittim, darp raporu aldım. Kırsal mahalle olduğumuz için buraya sıkça çöp dökülüyor. Bu durumdan rahatsızım. Burası şehrin girişi, güzel görünmesi lazım. Mahallemizin temiz görünmesi konusunda bir sorumluluğum var. Önüne gelen buraya çöp döküyor, daha önce de benzer bir olay yaşandı” ifadelerini kullandı.