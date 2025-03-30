Muhtarın Aracı Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü

KAZA OLDUKÇA TRAJİK

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, resmi bayramlaşma töreninden dönen muhtarın aracı şarampole yuvarlandı. Bu talihsiz kazada muhtar hayatını kaybetti. Olayın olduğu yer ise Aşağı Süphan köyü civarı olarak kaydedildi.

Esenkıyı Köyü Muhtarı Mehmet Salih Deniz, Adilcevaz ilçe merkezindeki resmi bayramlaşma töreninin ardından köyüne dönüyordu. Kullandığı 06 AF 0671 plakalı hafif ticari araç, aniden 5 metre yükseklikteki beton duvardan aşağıya düştü. Yoldan geçmekte olan vatandaşlar, kazayı fark ederek hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, muhtarın yaptığı kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz’in cenazesi hemen Adilcevaz Onkoloji Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu kaza bölgede büyük üzüntü yarattı.