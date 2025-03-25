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Muhtarlar Derneği İftar Programı Düzenledi

MUHTARLAR DERNEĞİ İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ

Bayburt Muhtarlar Derneği, iftar programı düzenledi. Programa il protokol üyeleri katıldı. İftar öncesinde muhtarlarla bir araya gelen Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, muhtarların görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

MUHTARLARIN ÖNEMİ VURGULANDI

Ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber oruçlar açıldı. Vali Eldivan, muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki en önemli köprülerden biri olduğunu belirtti ve muhtarların taleplerini her zaman ön planda tuttuklarını söyledi. Vali, muhtarlara çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

PROGRAMIN KAPANIŞI TOPLU FOTOĞRAFLA YAPILDI

İftar programı, günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

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