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Muhtarlardan Hüseyin Erdemir’e Destek Açıklaması

OLAYIN DETAYLARI

Odunpazarı Muhtarlar Derneği üyeleri, bir gün önce özel mülke çöp ve inşaat malzemesi dökülmesine engel olmaya çalışan Orhangazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdemir’e destek vermek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Orhangazi Mahallesi’nde yaşanan bu olayda, muhtar Erdemir, belirli bir alanın peyzaj çalışması yapan bir şirketin işçileri tarafından çöp ve inşaat malzemeleriyle doldurulduğunu duydu. Dört kişiyi çöp dökme işlemi nedeniyle uyardığında, bu şahıslar muhtara küfür ediyor. Erdemir, durumu zabıtaya bildireceğini söyleyince, iki şahıs tarafından saldırıya uğradı. Darp sonucu yaralanan muhtar, rapor alarak kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu.

DESTEK AÇIKLAMASI

Bu olay üzerine, Odunpazarı Muhtarlar Derneği, muhtar Erdemir’e destek olmak ve durumu kınamak için Odunpazarı Meydanı’nda bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Dernek başkanı Erol Gürdoğan, bu saldırıyı kınayarak şunları söyledi: “Muhtarlar, halkın sorunlarını dinleyip çözüme kavuşturma noktasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Hem vatandaşların hem de devletin en yakın temsilcisi olan muhtarlarımıza yönelik yapılan bu tür saldırılar, bireylerin ve toplumun huzurunu bozan kabul edilemez bir davranıştır. Bu tür olayların, toplumsal barışa ve birlikteliğe zarar verdiği unutulmamalıdır. Bu vahim saldırıyı kınıyor, saldırganların bir an önce adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz.”

BASIN AÇIKLAMASININ ÖNEMİ

Muhtarlar Derneği’nin bu basın açıklaması, muhtarların karşılaştığı zorlukları gözler önüne sererken, toplumun bir araya gelmesi ve bu tür olaylara karşı duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı. Bu durum, yerel yönetimler ve vatandaş arasındaki ilişkileri etkileyen önemli bir konu olarak ortaya çıkıyor. Muhtarlara yönelik saldırılar, sadece muhtarları değil, aynı zamanda bu görevi üstlenen yerel yöneticilerin güvenliğini de tehdit ediyor. Bu tür olayların önlenmesi için gerekli adımların atılması önemlidir.

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