Muhtarlık Seçimleri Tamamlandı, Yeni İsimler Belirlendi

MUHTARLIK SEÇİMİ TAMAMLANDI

Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Giresun’da çeşitli nedenlerle boş kalan mahalle ve köylerde muhtarlık ara seçimleri gerçekleştirildi. Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Kutlugün Mahallesi’nde yapılan ara seçimde muhtarlar belirlenmek üzere sandık başına gitti. Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra yeni muhtar Aytaç Sarbat seçildi. Maçka ilçesindeki Öğütlü Mahallesi’nde de yapılan seçimde 232 oy alan Hacı Barış Uzun muhtar oldu. Şalpazarı ilçesinin Güdün Mahallesi’nde ise 86 oy ile Bayram Duran muhtarlığı kazandı.

RİZE’DE SEÇİMLER GERÇEKLEŞTİ

Rize’de de Çayeli ilçesine bağlı Küçükcaferpaşa Mahallesi, Güneysu ilçesinin Yüksekköy Mahallesi ve Pazar ilçesinin Derebaşı köyünde muhtarlık ara seçimleri yapıldı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından Çayeli ilçesindeki Küçükcaferpaşa Mahallisi muhtarı 84 oy alan Hikmet Sar oldu. Güneysu ilçesinin Yüksekköy Mahallesi’nde İsmail Koçali 207 oyla muhtar oldu. Pazar ilçesinin Derebaşı köyünde ise Enes Yurdakul 148 oy ile muhtarlık görevine seçildi.

ARTVİN’DE MUHTAR SEÇİMLERİ YAPILDI

Artvin’de de merkeze bağlı Yanıklı ve Pırnallı köyleri ile Borçka ilçesine bağlı Alaca köyünde toplamda 859 seçmen sandık başına gitti. Pırnallı köyünde 168 seçmenden 88 oy alan Ercan Yılmaz, köy muhtarı oldu. Yanıklı köyünde ise üç ayrı sandıkta 345 seçmenin oy kullandığı seçimde 176 oy alan Cemal Genç yeni muhtar seçildi. Alaca köyünde, 346 seçmen oy kullanırken, 113 oyla Cihan Özçelik muhtar olma hakkını kazandı.

BAYBURT’TA MUHTARLIK SEÇİMİ YAPILDI

Bayburt’ta üç köyde muhtarlık ara seçimleri gerçekleştirildi. Merkeze bağlı Gökçeli köyünde yapılan seçim sonrası Sezgin Akbaş 28 oyla muhtar oldu. Güneydere köyünde ise 57 oy alarak yeni muhtar olan Ercan Bayraklı belirlendi. Demirözü ilçesinin Güvercindere köyünde yapılan seçimde de Ercan Saymaz, 21 seçmenin oyunu aldı ve muhtar seçildi.

GİRESUN’DA SEÇİMLER GERÇEKLEŞTİ

Giresun’da bir mahalle ve dört köy, toplamda beş yerleşim biriminde muhtarlık seçimleri yapıldı. Giresun merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde Mustafa Katırcı 123 oyla muhtarlığı kazandı. Alucra ilçesine bağlı Günügüzel köyünde Mithat Hamurcu 40 oy alarak muhtar oldu. Piraziz ilçesinin Balçıklı köyünde Kahraman Yılmaz 115 oyla muhtar seçilirken, Yağlıdere ilçesindeki Akköy köyünde Celal Arslan 221 oy alarak muhtarlık görevini üstlendi.