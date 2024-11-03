Muhtemel 11’ler Belli Oldu: Trabzonspor – Fenerbahçe

MAÇIN DETAYLARI VE HAKEM BİLGİSİ

Saat 19.00’da başlayacak Trabzonspor – Fenerbahçe maçı, 25 yaşındaki genç hakem Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek. Bu önemli karşılaşma, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında gerçekleşecek. Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın ‘bay’ geçtiği haftada, kazanarak puan farkını 5’e indirmeyi hedefliyor. Trabzonspor ise Göztepe yenilgisinden sonra taraftarına bir galibiyet sunmak için mücadele edecek.

TAKIMLARDAKİ SAKATLIK DURUMU

Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında 2-1’lik bir yenilgi almıştı. Bu maçta sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ve Serkan Asan, bugün forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de ise sakatlıkları bulunan Oosterwolde ve Cengiz, kadroda yer almayacak. Takımın teknik direktörü Jose Mourinho’nun, Trabzon’daki maçta İsmail, İrfan Can ve Dzeko’yu yedek bırakıp Fred, Tadic ve Szymanski’yi ilk 11’de oynatması bekleniyor.

Trabzonspor’un muhtemel 11’i:

· Uğurcan

· Malheiro

· Mendy

· Lundstram

· Eren

· Okay

· Ozan

· Visca

· Cham

· Draguş

· Banza

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i:

· Livakovic

· Mert (Osayı)

· Çağlar

· Djiku

· Kostic

· Amrabat

· Fred

· Szymanski

· Tadic

· Maximin

· En-Nesyri