Müjdat Gezen, Sözleriyle Suçlandı

MÜJDAT GEZEN’İN İFADE VERMESEBEBİ

Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Müjdat Gezen, bir yıl önce gazeteci Ayşenur Arslan ile Youtube’da yayımlanan programda söyledikleri nedeniyle ifade vermeye çağrıldı. Soruşturma dosyasında, Gezen’in sözlerinin “halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” suçlamasıyla değerlendirildiği ifade edildi. 82 yaşındaki sanatçı, Arslan’ın hazırlayıp sunduğu “Bizim Ev” adlı programda yaklaşık 12 dakikalık bir sohbete katılmıştı. Programda Türkçenin kullanımı, toplumsal yapı, kadın-erkek ilişkileri ve günlük hayat gibi birçok konu üzerinde duruldu. Ancak bir yıl sonra, Gezen’in ifadeleri yargı süreciyle gündeme geldi.

SORUŞTURMANIN NEDENİ VE GEZEN’İN AÇIKLAMALARI

Soruşturmanın çıkış noktası, Gezen’in programda kullandığı “Müslümanlarda ölen kişi annesinin ismiyle gömülür. Çünkü Anadolu’da bir söz vardır; anan kesin anandır ama baban belki babandır” ifadeleri oldu. Müjdat Gezen, emniyetteki ifadesinde “Müjdat Gezen ile Bizim Ev isimli YouTube hesabı bana aittir. Soruşturmaya konu olan bölümde geçen sözlerim espri amacıyla söylenmiştir. Buradaki ifadelerin halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yönü yoktur” dedi. Programda söylediği “Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti'” ifadesinin Peygamberimiz Hz. Muhammed’in sözü olan “cennet annelerin ayakları altındadır”ın şaka yoluyla anlatımı olduğunu belirtti. Gezen, sözlerinin ülkesindeki kadınları yüceltmek amacı taşıdığını vurguladı ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. İfadesini verdikten sonra avukatı ile birlikte emniyetten ayrıldığı öğrenildi.