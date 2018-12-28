Müjdat Gezen’den flaş talep

Müjdat Gezen'in avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

Halk TV’de yayınlanan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen’in avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

Bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen’in avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

TRT