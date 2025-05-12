Müjde Ar, Bodrum’a gitmiyor artık

MUJDE AR’IN GÜNDEM OLAN DAVRANIŞI

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Müjde Ar, son günlerde bir muhabirle yaşadığı gerginlik sebebiyle dikkatleri üzerine çekti. Bir etkinlik çıkışında basın mensuplarının görüntü almak istemesi üzerine net bir tutum sergileyen Ar, bu durumu pek hoş karşılamadı. Ancak aynı gün içinde, olay yerinde bulunan bir muhabire yaptığı kısa açıklama ile gündemi değiştirmeyi başardı. Bu açıklama, Bodrum ile ilgili aldığı kararı içeriyordu.

BODRUM’A VEDA

Müjde Ar, yıllardır yaz aylarını geçirdiği Bodrum’dan artık uzaklaşma kararı aldığını duyurdu. Bu karar, sanatçının geçmişteki geleneğine son verdiğini belirtmesiyle dikkat çekti. Ar, “Artık Bodrum’a gitmiyorum. Bodrum yaşanır olmaktan çıktı” ifadelerini kullanarak, gürültü kirliliği ve yapılaşma gibi sorunlara duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ayrıca, bu konulara dikkat çekmek amacıyla çevresel farkındalık yaratacak bir platform kurduğunu da aktardı.

BODRUM’UN DEĞİŞEN YÜZÜ

Bodrum’un geçmişte sakin ve huzurlu bir yer olduğunu aktarırken, şu anki plansız yapılaşmanın ve yüksek sesli eğlence mekanlarının bölgenin doğal yapısını tehdit ettiğini vurguladı. Müjde Ar, yaşadığı talihsiz bir olayı da paylaştı; “Geçen sene inşaat çukurunun birine düştük arabayla, o gün bugündür belim sakat” diyerek, Bodrum’daki koşullara karşı dikkat çekmiş oldu.