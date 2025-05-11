Müjde Ar, Muhabirlere Sert Tepki Gösterdi

ÜNLÜ OYUNCUDAN MUHABİRLERE SERT TEPKİ

Müjde Ar, Yeşilçam’ın önemli isimlerinden biri olarak, bir alışveriş merkezinde kendisini görüntüleyen muhabirlere karşı sert bir şekilde karşılık verdi. Ani bir şekilde karşısında muhabirler görünce korktuğunu belirten Ar, “Niye çekiyorsun başkasıyla konuşurken? O benim özel hayatım ve mahremiyetim” diyerek muhabirlerin davranışına tepki gösterdi.

MÜJDE AR’DAN TUTARSIZLIKLARA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Kameraları görmediğini ve korktuğunu ifade eden Müjde Ar, muhabirleri görünce üstüne çullandıklarını düşündüğünü belirtti. “Terbiyesizlik” ifadeleriyle tepkisini dile getiren usta oyuncu, “Niye çekiyorsun, üstüme niye çullanıyorsun? Terbiyesizlik. Ben görmedim mikrofonu, korktum ya… Sen niye çekiyorsun? Cevap ver! Başkasıyla konuşurken o benim özel hayatım ve mahremiyetim, senin öyle bir işin yok.” dedi.

TAHRİK EDİCİ DURUMLARDAN ENDİŞE DUYDU

Bir muhabirin “Beyaz TV’de çalışıyorum” söylemine ise Müjde Ar, “Beyaz TV’de mi çalışıyorsun, ha belli nerede çalıştığın. Olmaz… Dört kişi birden etrafımı… Hırlı mıdır, hırsız mıdır, bıçak mı, tabanca mı çıkaracak; korkuyorum. Şikayet edeceğim ben bunları yönetime. Korktum, dört tane simsiyah, hepsi sakallı” diyerek sert bir şekilde yanıt verdi. Bu esnada bir başka muhabir, Müjde Ar’ı sakinleştirmek amacıyla “Yıllardır seni görmüyorum, çok özledim” diyerek ona sarıldı.