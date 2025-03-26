Müjdemi İsterim Filmi Konusu Ve Oyuncuları

İZLEYİCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKEN BİR FİLM

Müjdemi İsterim filmi, izleyicileri ekrana bağlamayı başarıyor ve beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Film hakkında merak edilenler arasında Müjdemi İsterim konusu, Müjdemi İsterim oyuncuları ve Müjdemi İsterim özeti gibi detaylar yer alıyor.

HİKAYENİN TEMASI

Bulut, Leyla ile nişanlanmadan bir gün önce Müjde’nin çalıştığı kulübe gittiğinde, eski sevgilisiyle karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğreniyor. Genç kadın, Bulut’u Leyla’dan ayrılmadığı takdirde basına konuşmakla tehdit eder. Ne yapacağını bilemeyen Bulut, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçışı sırasında davetsiz bir misafirle karşılaşır. Müjde, Bulut’un arabasına gizlice saklanmıştır. Kısa süre sonra ikili, nişanda bir cinayet işlendiğini öğrenir ve polisin peşlerinde olduğunu anlar. Suçsuz olduklarını kanıtlamak için cinayeti kendi başlarına çözmeye karar verirler.

ANA KARAKTERLER VE OYUNCULAR

Filmdeki başlıca karakterler Ahmet Kural (Bulut), Ecem Erkek (Müjde) ve Mehmet Özgür (Kazım) gibi isimlerden oluşuyor. Diğer oyuncular ise şunlardır: İlker Aksum (Niyazi), Bestemsu Özdemir, Hakan Bilgin, Levent Özdilek, Lale Başar, Şencan Güleryüz, İştar Gökseven, Ulviye Karaca, Selin Işık, Alper Kadayıfçı, Toprak Sağlam, Bahtiyar Engin, Fulden Akyürek, Seymen Aydın, Hakan Dinçkol, Özlem Türay, Tuğba Tutuğ ve Caner Kadayıfçı.

ÇEKİM YERİ

Müjdemi İsterim filmi, İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Beylerbeyi semtinde çekiliyor. Filmin çeşitli sahneleri bu semtte ve çevresinde kaydedilmiş olup, İstanbul’un farklı ilçeleri, semtleri ve mekanlarında da setler kurulmuştur.