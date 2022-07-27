Müjdeyi Cumhurbaşkanı verecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ile ilgili müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum “İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız.” dedi. Dev yatırım Ankapark’ın yıkımı ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, “Kaderine terk edilmiş durumda. Bu mekanın çürümesine göz yummanızı anlayamayız. Bahaneler üreterek siyasi ikbal için basamak yapıyorsunuz.” eleştirisinde bulundu.