Mujica İçin Taziye Mesajları Yayınlandı

BORIC’TEN DUYGU DOLU TAZİYE MESAJI

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, vefat eden eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica için taziye mesajı yayınladı. Boric, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Mujica’nın ölümünden büyük bir üzüntü içine girdiğini belirtti. Mujica’nın insanlığa umut verdiğini dile getiren Boric, “Sevgili Pepe, eğer bize bir miras bıraktıysan o da bir şeyleri daha iyi yapmanın mümkün olduğuna dair sönmeyen bir umut. Senin deyiminle ‘adım adım ilerleyerek yoldan çıkmamak’.” dedi.

MADURO’DAN MÜJİCA’YA SAYGI

Boric, ayrıca Mujica’nın Latin Amerika için önemine dikkat çekti. Mesajında, “Fiziksel olarak aramızdan ayrılıyorsun ama sonsuza dek bizimle kalacaksın. Şubat ayında çiftliğine diktiğimiz zeytin ağacının yeşereceğine söz veriyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Amerika’nın bir başka devi Lucia’ya, çok sevdiğin Uruguay halkına ve seni kendine mal eden tüm dünyaya kocaman bir kucak. Hayatın ve öğretilerin için teşekkür ederim. Seni unutmak mümkün olmayacak.” şeklinde konuştu.

Maduro ise Telegram hesabından yayınladığı mesaj ile Mujica’nın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Kendisi Mujica’yı “mütevazı bir adam ve yorulmak bilmeyen bir sosyal savaşçı” olarak tanımladı ve “Mujica’nın hayatı, mücadeleyle geçti. Tüm zorluklara metanet ve vakarla göğüs gerdi. Onu saygı ve minnetle anıyoruz.” dedi. Halk arasında “Pepe” lakabıyla tanınan Mujica, Uruguay’ın başkenti Montevideo’da 89 yaşında yaşamını yitirmişti.