Mujica’nın Vefatı Derin Üzüntüyle Duyuruldu

JOSE MUJICA’NIN VEFATI

Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica’nın, 89 yaşında hayata gözlerini yumduğu bildirildi. Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, halk arasında “Pepe” olarak bilinen Mujica’nın başkent Montevideo’da hayata veda ettiğini duyurdu. Orsi, Mujica’nın kaybından duyduğu derin üzüntüyü ifade ederek, “Yoldaşımız Pepe Mujica’nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Başkan, militan, lider ve önder… Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar adam. Bize verdiğin her şey ve halkına duyduğun derin sevgi için teşekkür ederiz.” dedi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Kısa bir süre önce basına verdiği röportajda Mujica, sağlık durumunun kötüleştiğini duyurmuştu. 2021 yılında yaptığı açıklamada ise yemek borusunda kötü huylu bir tümör teşhisi konulduğunu ve aktif siyasetten çekildiğini belirtmişti.

DEVLET BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

Son yıllarını Montevideo’nun kırsal bir kesimindeki mütevazı çiftliğinde geçiren Mujica, 2009 yılında devlet başkanlığı seçimini kazanarak 2010-2015 yılları arasında Uruguay’ın devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. Mujica, görev süresi boyunca mütevazı yaşam tarzı, alçakgönüllülüğü ve halkla iç içe olan yaklaşımı ile dünya çapında tanınmış ve saygı kazanmıştır.