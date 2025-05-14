“Mujica” Olarak Bilinen José Alberto Mujica 89 Yaşında Vefat Etti. “Dünyanın En Yoksul Başkanı” Olarak Anılıyordu. Sade Yaşamıyla Tanınmış Siyasi Figürdür

PEPE MUJICA’NIN HAYATI VE MİRASI

José Alberto Mujica Cordano, daha çok “Pepe” Mujica olarak biliniyor ve 13 Mayıs’ta 89 yaşında yaşamını yitiriyor. 2010-2015 yılları arasında Uruguay’ı yöneten eski gerilla, mütevazı yaşam tarzı nedeniyle “dünyanın en yoksul başkanı” unvanını kazanmıştı. Mujica, devlet başkanı olarak sade yaşamı, tüketim çılgınlığına karşı eleştirileri ve desteklediği sosyal reformlar ile tanınmış bir siyasi figür haline geldi. Uruguay, esrarın eğlence amaçlı kullanımını yasal hale getiren ilk ülke olma yönünde de önemli adımlar atmıştı.

Mujica’nın Eşsiz Yönetişi

Sadece 3,4 milyon nüfuslu Uruguay’ın bir devlet başkanı için alışılmadık bir küresel popülariteye sahip olan Mujica’nın mirası, çoğu zaman tartışmalara yol açtı. Birçok kişi onu, siyasi sınıfın dışında biri olarak görse de Mujica, kitabı ve toprağı işleme tutkusunu başkent Montevideo’daki orta sınıf bir evde yetişen annesinden aldı. Gençliğinde, Uruguay’ın geleneksel siyasi güçlerinden biri olan Ulusal Parti’nin üyesiydi ve 1960’larda solcu Tupamaros Ulusal Kurtuluş Hareketi’ni (MLN-T) kurmaya yardımcı oldu. Ancak, kendisi hiçbir cinayet işlemediğini belirtti.

Zorlu Mücadeleler ve Dönüşüm

MLN-T, gizli bir direniş kampanyası başlatarak dönemin anayasal ve demokratik Uruguay hükümetine karşı mücadele etti. Bu süre zarfında Mujica, dört kez yakalandı ve 1970’te altı kez vuruldu, neredeyse hayatını kaybetti. Cezaevinden iki kez kaçma girişiminde bulundu; bu kaçışlardan biri, 105 MLN-T mahkumuyla birlikte kazdıkları tünel ile gerçekleşti. 1973 yılında askeri darbenin ardından Mujica, hapiste 14 yıl geçirdi ve bu sürecin çoğunda işkenceye maruz kaldı. Özgürlüğüne kavuştuğunda, bu anıyı en mutlu anı olarak değerlendirdi: “Başkan olmak bunun yanında önemsizdi.”

Başkanlık Dönemi ve Sosyal Reformlar

Serbest bırakıldıktan sonra, Mujica, ülkenin temsili organlarında görev yaptı, 2005 yılında bakan oldu ve 2010’da Uruguay Devlet Başkanı seçildi. Seçim sırasında 74 yaşındaydı ve o dönemde dünyada pek tanınmıyordu. Mujica’nın seçilmesi, Latin Amerika solunda önemli bir dönüm noktası oldu. Brezilya’da Lula ve Venezuela’da Chávez gibi diğer solcu liderlerle birlikte yönetim sergiledi. Mujica, uluslararası ortamda ekonomi büyürken, birçok sosyal reformu gerçekleştirdi. Eşcinsel evlilik ve kürtaj gibi önemli yasaların kabulüyle dünya genelinde dikkat çekti.

Yaşam Tarzı ve Sonuçları

Mujica, başkanlık konutunu reddederek Montevideo’nun kenar mahallesindeki mütevazı evinde eşi Lucía Topolansky ile yaşadı. Rahat giyimi, 1987 modeli Volkswagen Beetle ile dolaşması ve maaşının büyük kısmını bağışlaması nedeniyle “dünyanın en fakir başkanı” olarak anıldı, ancak bu unvanı reddetti. “Yoksullar daha fazlasını isteyenlerdir,” diyerek kendisini farklı bir perspektiften tanımladı.

Mujica, hükümeti döneminde kamu harcamalarını artırsa da yolsuzlukla ya da demokrasisine zarar verme ile suçlanmadı. Görev dönemi sonunda %70 gibi yüksek bir popülariteye sahipti. Başkanlık sonrası dünyayı gezip, “Basit bir evle yaşamam mı, eski bir arabayla dolaşmam mı dikkat çekiyor?” diyerek yaşam tarzını sorguladı. 2020 yılına kadar siyasette etkili olan Mujica, geçtiğimiz dönemde kanser olduğunu açıklayınca, ölüm teması gündeme geldi. Son röportajında, “İnsan ölümün kaçınılmaz olduğunu biliyor,” diyerek hayatı ve onun doğallığını kabul etti.