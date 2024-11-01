Mükelleflerin Borçları ve Cezaları İlan Edildi

VERGİ VE CEZA BORCU BULUNAN MÜKELLEFLERİN LİSTESİ YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL’yi aşan vergi ve ceza borcu olan mükelleflerin listesini açıkladı. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, “213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5’inci maddesiyle, ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla vergi ve cezalara ilişkin ödenmemiş borçların yayımlanması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılındığı” belirtildi. Ayrıca, bu yetki çerçevesinde 2024 yılına dair açıklama detaylarının 564 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer aldığı ifade edildi.

YENİ ÖDEME DÜZENİ GELEBİLİR

Bu doğrultuda, ikmalen, resen veya idarece tespit edilen ve toplamı 5 milyon TL ve üzerindeki vergi ve cezalar (I-A), 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi gelmiş olan ve 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar (I-B) olarak açıklandı. 2024 yılına yönelik beyanlar, vergi dairelerinde 15 Ekim 2024 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Sonrasında, 1 Kasım 2024 ile 15 Kasım 2024 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanacak.

KESİNLEŞEN TARHIYATLAR VE BORÇ TUTARLARI

Başkanlığın açıklamasına göre, kesinleşen tarhiyatlar (I-A) listesinde 419 gerçek, 2 bin 45 tüzel kişi olmak üzere toplam 2 bin 464 mükellef yer alıyor. Bu mükelleflerden 299’u aktif durumda bulunuyor. Terk mükellef sayısı ise 2 bin 165 olarak kaydedildi. Kesinleşen vergi ve ceza toplamı 53,1 milyar TL olarak hesaplandı. Bu miktarın 6,3 milyar TL’si aktif mükelleflere, geri kalan 46,7 milyar TL’si ise terk mükelleflere ait. Borçlular (I-B) listesinde ise 7 bin 948 gerçek ve 28 bin 858 tüzel kişi olmak üzere toplam 36 bin 906 mükellef mevcut. Faaliyet gösteren mükellef sayısı 4 bin 807 iken, terk mükellef sayısı 31 bin 999 olarak belirlendi. Vadesi geçmiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar TL olarak hesaplandı. Bu borcun 113,8 milyar TL’si faal mükelleflere, 801,1 milyar TL’si ise terk mükelleflere ait.