Haberler

Mükremin Gezgin’in Yardım Paylaşımı Tartışma Yaratıyor

YARDIM PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, sosyal medya hesabından yaptığı yardımı paylaşarak büyük bir dikkat topladı. İhtiyaç sahibi bir vatandaşa yardım eden Gezgin, o anları kaydedip takipçileriyle paylaştı. Bu hareket, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı.

İZLEYENLERE MESAJ VERME AMACI

Yardımın, sadece yardım edene değil, aynı zamanda onu izleyenlere de bir mesaj verme amacı taşıması, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Gezgin’in bu durumu, yardımların nasıl algılandığı konusunda önemli bir tartışma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

19 Mart 2025 Altın Fiyatları Yükseldi Mi?

Altın fiyatları, 19 Mart 2025 itibarıyla artışını sürdürüyor. Yatırımcılar, ekonomik gelişmeler ve döviz dalgalanmaları ışığında "Yarım altın ne kadar oldu?" sorusunun cevabını arıyor.
Haberler

Söke’de Babaları Tarafından Öldürülen Bebekler Defnedildi

Söke'de cinayetleri kanıtlanan bebekler için düzenlenen cenaze töreninde 'İffet' ve 'Murat Can' adları verildi. Ağabey Vefa Keskin, annesinin de suçlu olduğunu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.