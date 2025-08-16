Mülayim P., Bıçakla Saldırdı, Gözaltına Alındı

ŞARKÜTERİDE SALDIRI OLAYI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda, bir şarküteride çalışan bir kadına bıçakla saldıran Mülayim P., çevredekilerin müdahalesiyle darbedildi. Olayın ardından, şüpheli polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen saldırı, saat 10.30 civarında Turan Mahallesi Uray Sokak’taki şarküteride gerçekleşti. Alkollü olduğu ifade edilen Mülayim P., tartıştığı kadın çalışanı bıçakla yaraladı. Kadının yardım çığlıkları üzerine, çevredeki vatandaşlar Mülayim P.’yi yakaladı ve darbetti. İhbar sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ve darbedilen Mülayim P., sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye sevk edildi.

KAÇIŞ VE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavi edilen Mülayim P., bir fırsat bulup hastaneden kaçtı. Polis tarafından takip edilen şüpheli, hastanenin önünde bulunan Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda yeniden eline bıçak aldı ve intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden polisler, Mülayim P.’yi ikna etmeye çalıştı fakat şüpheli polislere direndi ve kimseyi yanına yaklaştırmadı. O esnada Mülayim P.’nin dalgınlığından faydalanan bir polis memuru, arkasından gelerek copla vurup bıçağı etkisiz hale getirerek elinden düşürdü. Şüpheli, bu müdahalenin ardından gözaltına alındı. Mülayim P.’nin psikolojik sorunlarının bulunduğu ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı bildirildi. Şu anda polisteki işlemlerinin devam ettiği ifade ediliyor.