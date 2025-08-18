Mülayim P. Kadın Çalışana Bıçakla Saldırdı

OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Mülayim P.’nin bir şarküteride kadın çalışanı bıçakla saldırdığı anların güvenlik kameralarında kaydedilen görüntüleri yayınlandı. Olayda kadın yaralanmadı ancak Mülayim P. gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mülayim P.’nin yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenildi. Olay, önceki gün saat 10.30 civarında Turan Mahallesi Uray Sokak’taki bir şarküteride meydana geldi.

ŞARKÜTERİDEKİ TARTIŞMA VE SALDIRI

Alkollü olduğu söylenen Mülayim P., girdiği şarküteride tartışma yaşadığı kadın çalışana bıçakla reddetti. Yaşanan kargaşadan faydalanan kadın, iş yerinden kaçmayı başardı. Olayı duyan çevredeki kişiler, Mülayim P.’yi durdurup darp etti. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mülayim P., ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alındığında kaçma girişiminde bulunarak, hastanenin karşısındaki Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda eline geçirdiği bıçakla intihar teşebbüsünde bulundu.

POLİSİN İKNA ÇABALARI VE GÖZALTINA ALMA

Polis, bıçağı karnına dayayan Mülayim P.’yi ikna etmeye çalışırken, direniş gösterdi. Ancak Mülayim P.’nin anlık dalgınlığından yararlanan bir polis memuru, arkasından yaklaşarak copla vurarak bıçağı elinden düşürdü. Sonrasında şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu savunulan Mülayim P.’nin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GELDİ

Mülayim P.’nin şarküteriye girip kadın çalışana bıçakla saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de sosyal medyada yayımlandı. Görüntülerde, Mülayim P.’nin iş yerine girdikten sonra kadın çalışana bıçak çektiği, kadının kaçmaya çalışırken yakalayıp başına vurduğu anlar yer alıyor. Kadın çalışanın çığlık atarak “Kurtarın beni” diye bağırdığı da videolarda duyuluyor. Mülayim P. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest kaldığını öğrenen kadın çalışanın yakınları ve çevredekiler, duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.