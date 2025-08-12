Muleka, Al-Kholood’a Veda Etti

Haberler

JACKSON MULEKA’DAN BEKLENMEDİK HAREKET

Süper Lig’in önemli temsilcisi Beşiktaş’tan Suudi Arabistan ekibi Al-Khoolod Club’a transfer olan Jackson Muleka, sürpriz bir gelişme yaşadı. Ünlü spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı ve sezon sonunda bonservisiyle katıldığı Al-Khoolod’a veda etti.

TRANSFERTEN SONRA SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

Muleka’nın sadece 1 aylık bir süreç geçirdikten sonra takımıyla olan sözleşmesini feshettiği bildirildi. Geçtiğimiz sezonda 31 maça çıkan Muleka, bu karşılaşmalarda 7 gol atıp 6 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi. Beşiktaş kariyerinde toplamda 80 maçta görev alan golcü oyuncu, 15 gol ve 3 asistle önemli katkılarda bulundu.

