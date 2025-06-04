Mülkiye Müfettişi Önder Çengel, görevde

ATAMA KARARIYLA YENİ GÖREVE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Mülkiye Müfettişliği’ne atanan Önder Çengel, Sandıklı Kaymakamı olarak görev yaptığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyaretinde, görev yapan tüm personele yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutladı. Kaymakam Çengel, ilçede görev yaptığı süre boyunca eğitim camiasıyla sağlanan uyumlu işbirliği için duyduğu memnuniyeti paylaştı.

PERSONELDEN TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEKLERİ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, Kaymakam Çengel’e Sandıklı’ya yaptığı katkılar ve verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Yeni görevinde başarılar dileyerek mutluluklarını ifade ettiler. Mülkiye Müfettişi olarak atanmasını kutlayan Önder Çengel, “Sandıklı’da görev yapmaktan büyük mutluluk duydum. Her birinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum,” dedi.