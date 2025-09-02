Haberler

Mülkiyeliler Birliği, Demokrasi Karşıtı Müdahalelere Dikkat Çekti

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Mülkiyeliler Birliği, CHP İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin bir mahkeme kararıyla görevden alınmasına dair önemli bir açıklama yaptı. Birlik, “Seçilmişlerin iradesi mahkeme kararlarıyla gasp edilemez” diyerek durumu eleştirdi. Açıklamada, İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin kayyım atanmasının, demokrasiyi tehdit eden kaygı verici bir gelişme olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Türkiye son yıllarda, yerel yönetimlere kayyım atamaları, yargının siyasallaşması ve ifade özgürlüğünü daraltan uygulamalarla birlikte demokrasiyi zedeleyen müdahalelere sahne olmaktadır,” denildi. Bu süreçte yargının, siyasi partilerin iç işleyişine müdahale etmesinin, yalnızca ilgili partiye değil, ülkenin tüm demokratik yaşamına ağır bir darbe olduğu belirtildi. Aynı zamanda, kayyımın CHP içinden bir kişi olmasının müdahalenin hukuksuzluğunu ortadan kaldırmadığı ifade edildi.

Mülkiyeliler Birliği, “Demokratik süreçlerin ve halk iradesinin hiçe sayılmasını kabul etmiyoruz” diyerek, mahkeme kararlarıyla siyasi partilerin organlarının görevden alınmasının hukuk devletinin temel ilkeleriyle çeliştiğini dile getirdi. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının korunabilmesi için siyasete müdahaleden kaçınılması gerektiği vurgulandı. Birlik, demokratik haklar olan seçme ve seçilme hakkına, siyasi partilerin özerkliğine ve yurttaşların iradesine sahip çıkacaklarını belirtti. Ayrıca bu durumu kınayarak, tüm demokratik kamuoyunu hukukun üstünlüğünü ve halkın iradesini savunmaya çağırdı.

Trump, Gemide 11 Kişi Öldü Dedi

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklarında yapılan operasyonda uyuşturucu taşıyan bir gemideki 11 kişinin öldüğünü ve bu saldırının uyuşturucu çetelerine karşı yapıldığını duyurdu.
Kayseri’de Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

Kayseri'de jandarma, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yapan iki kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca çok sayıda kaçak sigara ve silah bulundu.

