Mülteci Kadınların İstihdamı Sorunlu

2015 YILINDAKİ MÜLTECİ KRİZİ VE SONUÇLARI

2015 yılı mülteci krizi sırasında Almanya’ya sığınanların yüzde 64’ü iş gücü piyasasında yer bulmayı başardı. Ancak hala çözüm bekleyen bazı sorunlar mevcut. Sığınmacılar ne kadar kazanç sağlıyor? Kadın sığınmacıların istihdam oranı ne durumda? Nürnberg merkezli İşgücü Piyasası ve Mesleki Araştırmalar Enstitüsü’nün (IAB) yayımladığı analiz, on yıl önce yaşanan Avrupa’daki mülteci krizinde Almanya’ya gelen birçok sığınmacının iş hayatına katıldığını gösteriyor. 2015’te dönemin başbakanı Angela Merkel’ın “Biz bunu başarırız” sözüyle uygulamaya konan açık kapı politikası sonrası, çoğunluğu Suriyeli olan yüz binlerce sığınmacı Almanya’ya akın etti. IAB’nin verileri, o yıl Almanya’ya gelen sığınmacıların yüzde 64’ünün iş bulduğunu ve iş gücü piyasasına entegre olmayı başardığını, ayrıca yüzde 5’lik kesimin serbest çalıştığını gösteriyor. Bu durum, istihdam edilenlerin toplam oranının yaklaşık yüzde 70’e ulaştığını ortaya koyuyor. Sığınmacıların yüzde 90’ı sosyal sigortalı işlerde çalışıyor, bu oran genel nüfus içinde ise yüzde 92 seviyesinde. Bu verilere, sığınmacılarla yapılan anketler ve sosyal güvenlik verileri temel alınıyor.

BAŞARI VE ZORLUKLAR

Merkel, 2015 yılındaki mülteci krizinde “Biz bunu başarırız” şeklinde bir açıklama yaparak önemli eleştiriler almıştı. IAB’nin göç uzmanı Yuliya Kosyakova, analiz ettikleri verileri değerlendirirken, “Pek çok şeyi başardık” ifadesini kullanıyor. Kosyakova, 2015 yılında Almanya’ya sığınanların, daha önce gelen sığınmacılara göre iş gücü piyasasına daha hızlı entegre olduğunu vurguluyor. Ancak iç savaş, yerinden edilme ve kaçış gibi travmatik süreçler yaşayan sığınmacıların, diplomalarının tanınmaması ve Almanca bilmemeleri gibi sebeplerle zorluklar yaşadığını belirtiyor. Buna rağmen, çoğunun iş hayatına entegre olabilmesi dikkat çekici bir başarı olarak değerlendiriliyor.

KADIN Sığınmacıların İSTİHDAM ORANI

IAB analizi ayrıca gelişme kaydedilmesi gerekn alanlar ve aşılması gereken sorunları da gösteriyor. Örneğin, kadınların istihdam oranı erkeklere göre düşük kalıyor. Almanya’ya 2015’te gelen erkeklerin yaklaşık yüzde 76’sı çalışıyor. Oysa, aynı yıl içinde gelen kadınların yalnızca yüzde 35’i, yani üçte birinden az bir kesimi istihdam edilmiş durumda. Almanya’da genel nüfus içinde çalışan kadınların oranı ise yüzde 69. Kosyakova, “Gelecek için sığınmacı kadınların iş gücü piyasasına entegre edilmesi büyük önem taşıyor” diyor ve çocuk bakımına erişimdeki yetersizliğin, kadın sığınmacıların iş hayatına katılımını engelleyen en büyük etken olduğunu belirtiyor.

DÜŞÜK GELİR SORUNU

IAB analizi, sığınmacıların Almanya’da geçirdikleri süre arttıkça gelirlerinin de yükseldiğini ortaya koyuyor. 2023 yılı itibarıyla tam zamanlı çalışan sığınmacılar ortalama aylık brüt 2 bin 675 euro gelir elde ediyor. Fakat analiz, sığınmacıların çoğunun halen düşük gelirli işlerde çalıştığını gösteriyor. Kadın sığınmacıların büyük bir kısmı sağlık sektöründe, erkekler ise lojistik ve ulaşım alanlarında istihdam ediliyor. Bu sektörler, Almanya’da iş gücü sıkıntısı çekilen alanlar. Kosyakova, “Paradoks şu ki, mülteciler genelde önemli ve iş gücü açığı olan alanlarda çalışıyor, ancak bu alanlarda oldukça düşük gelir elde ediyorlar” diyor ve aradan neredeyse 10 yıl geçmesine rağmen sığınmacıların hala sosyal yardımlara ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiyor. Kosyakova, sığınmacıların daha yüksek gelirli işlerde istihdam edilmeleri için önümüzdeki yıllarda gereken adımların atılmasının önemine vurgu yapıyor, bu sayede sosyal yardımların azaltılabileceğini ekliyor.