Bodrum’da tekne faciası

mültecileri taşıyan bir tekne daha Bodrum açıklarında battı.

Ülkelerinde yaşanan kaostan kaçan ve daha iyi şartlarda yaşamak için Batılı ülkelere yol alan mültecileri taşıyan tekne Bodrum açıklarında battı.

Yunanistan’ın İstanköy adasına kaçmaya çalışan mültecilerin içinde olduğu tekne, Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında battı.

Gümbet sahilinden sabaha karşı denize açılan mülteci teknesi kıyıdan 50 metre uzakta battı. 6 metrelik fiber teknede 30 mültecinin bulunduğu öğrenildi. Denizde can pazarı yaşayan mültecilerin yardımına ilk olarak vatandaşlar yetişti. Denize dalan vatandaşlar; 3 çocuk, 4 kadın ve 5 erkeği denizden çıkardı. Uyrukları henüz belirlenemeyen mültecilerin korku dolu anları ise yürekleri burktu. Bir polis memurunun denizden çıkarılan küçük kız çocuğu için yaptığı mücadele ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeli gözlerle izlendi.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balık adamlar denizde arama yaptı. 20 kişinin kurtulduğu öğrenildi. Mülteciler ambulanslarla Bodrum Devlet hastanesine kaldırıldı.

Olayda kaç kişinin öldüğü ise henüz belirlenemedi.

TRT