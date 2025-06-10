Mumbai Havalimanı’nda 95 Hayvan Bulundu

HİNDİSTAN’DA KAÇAK HAYVAN YAKALANDI

Mumbai’deki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı’nda, Tayland’dan gelen bir yolcunun bagajında 95 egzotik hayvan ele geçirildi. Bangkok’tan Mumbai’ye gelen yolcu, gümrük memurları tarafından durduruldu ve sorgulandı. Sorgu sırasında yolcunun gergin tutumlar sergilemesi üzerine yetkililer, bagajını detaylı bir şekilde incelemeye karar verdi.

ELE GEÇİRİLEN EGZOTİK HAYVANLAR

Gerçekleştirilen bagaj araması sonucunda, 2 farklı türden tarantula, 30’u ölü 50’si canlı olmak üzere toplam 80 iguana, 1 malaya ayısı, 2 kırmızı ayaklı kaplumbağa, 6 uçan sincap, farklı türlerden 2 ölü güneş kuşu ve 2 tepeli tohumbülbülü ele geçirildi. Gümrük yetkilisi, nesli tehlike altında bulunan ve ticareti yasak olan bu hayvanların el konulduğunu belirtti ve yolcunun gözaltına alındığını aktardı.

KAÇAKÇILIK FAALİYETİ İNCELEME ALTINDA

Yetkili, zanlının daha önce benzer suçlarla ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini incelerken, bu kaçakçılık faaliyetinde yer alan diğer kişi veya grupların kimliklerini tespit etmeye de çalıştıklarını ifade etti. Bu durum, uluslararası hayvan kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.