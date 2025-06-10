Mumbaili Yolcunun Bagajında 95 Hayvan

HAYVAN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Hindistan’ın Mumbai kentindeki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı’nda, Tayland’dan gelen bir yolcunun bagajında 95 egzotik hayvan ele geçirildi. Bir yolcu, Bangkok’tan Mumbai’ye geldiği sırada havalimanında gümrük memurları tarafından durduruldu ve sorguya çekildi. Sorgulama sürecinde yolcunun gergin tutumlar sergilemesi üzerine yetkililer bagajını incelemeye karar verdi.

ELE GEÇİRİLEN HAYVANLAR

Bagaj aramasında, 2 farklı türden tarantula, 30’u ölü 50’si canlı toplamda 80 iguana, 1 malaya ayısı, 2 kırmızı ayaklı kaplumbağa, 6 uçan sincap, farklı türlerden 2 ölü güneş kuşu ve 2 tepeli tohumbülbülü bulundu. Gümrük yetkilisi, nesli tehlike altında olan ve ticareti yasak olan bu hayvanların el konulduğunu bildirirken, yolcunun gözaltına alındığını da aktardı.

KAÇAKÇILIK AĞLARINI ARAŞTIRMA SÜRECİ

Yetkililer, zanlının daha önce benzer suçlarla ilgili bir geçmişinin olup olmadığını incelediklerini belirtti. Ayrıca, bu kaçakçılık faaliyetinde yer alan kişi ya da grupların kimliklerini tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti. Bu tür yasadışı ticaretin önlenmesi gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.