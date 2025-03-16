MÜMDER, Geleneksel İftar Buluşmasını Gerçekleştirdi

MEZUNLAR VE ÖĞRENCİLER BİR ARAYA GELDİ

Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (MÜMDER), Ramazan ayının manevi atmosferinde geleneksel iftar programını büyük bir katılımla gerçekleştirdi. 15 Mart 2025 Cumartesi günü Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Yerleşkesi’nde düzenlenen iftar buluşması, üniversitenin mezunları, öğrencileri ve akademisyenlerini büyük bir sofrada bir araya getirdi. Etkinlik, ilahi dinletisi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

DAYANIŞMA VURGUSU YAPILDI

İftar yemeğinin ardından MÜMDER Genel Başkanı Mehmet Genç, yaptığı selamlama konuşmasında, bu tür organizasyonların mezunlar ve öğrenciler arasındaki bağı güçlendirdiğini belirtti. Mehmet Genç, “Bu anlamlı gecede bir araya gelerek dayanışmamızı pekiştiriyor, mezunlarımız ve öğrencilerimiz arasındaki bağı güçlendiriyoruz. Katılım gösteren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Ayrıca, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da etkinlikte üniversitenin akademik ve sosyal başarılarından bahsederek, mezunlarla olan güçlü bağların önemine dikkat çekti.

İKİ YETKİLİDEN BİRLİK MESAJI

Programda ayrıca AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özkaya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da selamlama konuşmaları gerçekleştirdi. Konuşmalarında birlik, dayanışma ve eğitimin gücüne vurgu yaparak, gençlerin kariyer yolculuklarında yanlarında olacaklarını belirttiler. İftar programı boyunca mezunlar ve öğrenciler bir araya gelerek deneyimlerini paylaşıp, iş dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdi ve kariyer hedefleri üzerine sohbet etti.

GELENEK DEVAM EDECEK

Katılımcılar, Marmara Üniversitesi’nin köklü geçmişi ve mezunlar arasındaki güçlü dayanışma ruhunun bu tür organizasyonlarla daha da pekiştiğini ifade etti. MÜMDER’in geleneksel hale getirdiği bu iftar programı, mezunların ve öğrencilerin akademik ve profesyonel hayattaki bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanan bu anlamlı buluşma, Marmara Üniversitesi’nin değerlerini ve birlik ruhunu yaşatmaya devam edecek.