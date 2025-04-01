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Münbiç’te PKK Mayınları Patladı: 7 Yaralı

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PATLAMA OLAYLARI

Suriye’nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan Tişrin Barajı çevresindeki Şaş el-Baba ve Gaşle köylerinde, terör örgütü tarafından yerleştirilen mayınlar patladı. Bayram ziyareti için bölgeye gelen 7 kişi bu patlamalar sonucunda yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hızlı bir şekilde hastaneye gönderdi.

Yerel kaynaklar, PKK/YPG terör örgütü tarafından daha önce kontrol edilen bölgelerde kapsamlı bir mayınlama yapıldığını ve bu tür patlamaların sıkça meydana geldiğini aktardı. Ayrıca, örgütün sivillerin güvenli geçişini engellemek amacıyla kritik güzergahlara el yapımı patlayıcılar yerleştirdiği vurgulandı.

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