Münbiç’te PKK Mayınları Patladı: 7 Yaralı

SALDIRILARIN NEDENİ

Suriye’nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güneyinde bulunan Tişrin Barajı etrafındaki Şaş el-Baba ve Gaşle köylerinde, terör örgütü tarafından döşenen mayınların patlaması sonucu 7 kişi yaralandı. Bayram ziyareti için bölgeye giden bu bireyler, patlamaların meydana gelmesiyle birlikte sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde hastaneye sevk edildi.

MAYINLA KONTROL POLİTİKASI

Yerel kaynakların aktardığına göre, PKK/YPG terör örgütü, daha önce kontrol ettiği bölgelerde geniş ölçekli mayınlama işlemleri gerçekleştirmiştir. Bu durum, bölgedeki patlamaların sıkça yaşanmasına neden oluyor. Ayrıca, örgütün sivillerin güvenli geçişini engellemek amacıyla kritik yollar ve güzergahlara el yapımı patlayıcılar yerleştirdiği bilgisi de paylaşıldı.