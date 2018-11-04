Münbiç’ten Türkiye’ye çağrı: Yanınızdayız

Suriye istikrar komitesi öncülüğünde toplanan 300’ü aşkın Münbiçli, ABD destekli terör yapılanması tarafından 600 bin insana ceza kesildiğini belirtti. Katılımcılar, ABD’nin başlarda kendi yanlarında olduğunu açıklamasına rağmen 2015 sonrası farklı bir proje dahilinde hareket ettiğini belirtiyor. Tüm uluslararası tehdit ve şantaj girişimlerine rağmen Türkiye’nin yanında durmaya devam edeceklerini açıklayan konuşmacılar ‘bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız’ vurgusu yaptı.

BURAYI BİZ YÖNETİRİZ

DEAŞ bahanesiyle Münbiç’in PKK’ya teslim edilmesinin eleştirildiği toplantıda, “Terör ve işgal planlarını reddediyoruz. Beldelerimizi biz yönetiriz” denildi. Cerablus ilçesinde yapılan ve 8 saat süren Münbiç Konferansı’nda şu isimler söz aldı: Münbiç’in önde gelen aşiret liderlerinden Ekrem el-Sayad, Münbiç Aşiretler Birliği Sorumlusu Abdulkerim Fahıl, Ciheyşat Aşireti Reisi Cemal el-Hıdır, Münbiç Yerel Meclis Üyesi Abdulkerim el-Mustafa, PKK mağduru Münbiçli kadınlardan Nevin Hotari, Tel Rıfat Meclis Başkanı Mahmud Alito, Münbiç Askeri Meclis eski Başkanı Dr. İmed Hanidal ve Münbiç Türkmenleri’ni temsilen İsam Cuma.

MÜCADELEYE DEVAM

Münbiç’te ‘terör istilası sona erene dek mücadeleye devam’ kararının çıktığı konferansta hassasiyet unsuru konular şöyle sıralandı: “Esed rejimi azınlık iktidarına dayanan despot bir yapı özelliği taşıyordu ve halk olarak buna karşı çıktık. Şimdi çok daha tehlikeli bir bölünme planıyla karşı karşıyayız. ABD destekli PKK işgalini ve korsan Münbiç meclisini tanımıyoruz. Suriye, güvenlik, refah ve istikrara erişinceye ve tüm terör unsurları bertaraf edilinceye dek savaşımız sürecek.”

BİRLİĞİ YENİDEN KURARIZ

“Münbiç’te hiçbir mezhep, ırk ve din ayrımı gözetmeksizin Türkmen, Arab, Çerkes, Kürt kardeşlerimizle bir arada yaşıyorduk. Şu an evlerimiz yabancı unsurların işgali altında ve 100 binden fazla sivil Münbiç’ten sürüldü. ‘Suriyeli’ üst kimliğimizle yeniden birliğimizi tesis etme yolunda çalışmaya devam edeceğiz ve bunu başaracağız. Münbiç halkını temsil eden bu oluşum, savaşı değil barışı, yıkımı değil istikrarı savunuyor. Münbiç halkı evine dönmek istiyor. Tüm yabancı unsurlar ve terör örgütü üyeleri derhal Münbiç’i terk etmelidir. Biz ve bizim gibi işgale uğrayan ve yerlerinden edilen insanlara evleri ve gasp edilen tüm hakları verilmek zorunda.” Sonuç bildirgesinin okunması ve yeni Münbiç yönetim planının oylanmasıyla birlikte Münbiç Konferansı sona erdi.