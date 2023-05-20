Münevver Karabulut bu villada katledilmişti

İstanbul Bahçeşehir’de bulunan Münevver Karabulut’un erkek arkadaşı tarafından katledildiği villa yıkıldı.

Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa yıkıldı. Bahçeşehir’de cinayetin işlendiği evin de aralarında bulunduğu villa sitesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine 12 katlı apartmanların yapılacağı öğrenildi.

İstanbul Bahçeşehir’de 3 katlı evlerden oluşan Şelale Evleri Sitesi, 3 Mart 2009 günü işlenen Münevver Karabulut cinayeti ile duyulmuştu.

Cem Garipoğlu tarafından 3 Mart 2009’da vahşice öldürülen Münevver Karabulut’un öldürüldüğü o ev hakkında ise 2021 yılında yıkım kararı çıkmıştı.

Kentsel dönüşüm kapsamında villa dün yıkıldı.

Yerine 12 katlı bloklardan oluşan site yapılacağı öğrenilen villanın çevresinde yaşayan vatandaşlar ise yıkıma başlanılırsa diğer villalara da sıçrayacağını ve Bahçeşehir’in yatay yapılaşma geleneğinin ortadan kaybolacağını savundu.

Karabulut cinayetinin yaşandığı villa yıkımı hakkında konuşan mahalle sakini Kudret Çelebi, “Bu sitede bir kadın katledildi, bir kadın cinayeti işlendi. Genç bir kızımız maalesef burada katledildi. Bugünlerde maalesef ki aynı yerde bir doğa katliamı yaşanıyor.” diyerek yapılması planlanan yüksek katlı binalara tepki gösterdi.