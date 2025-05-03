Münir Karaloğlu, Malatya’da Deprem Konutlarını İnceledi

DEPREM KONUTLARININ İNCELENMESİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Malatya’da devam eden deprem konutlarının yapımını inceledi. Valilikten gelen yazılı açıklamaya göre, Karaloğlu’nun katılımıyla AFAD İl Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda yürütülen çalışmalar ile imar ve inşa faaliyetleri değerlendirildi. Vali Seddar Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin yaralarının sarılması için yoğun bir çalışmanın sürdüğünü belirtti.

YENİ İMAR ÇALIŞMALARI

“Bugün itibarıyla yaklaşık 68 rezerv alanda çalışmalarımız başlamış durumda. Şehrimizde şu anda 977 kırsal konut şantiyesi aktif olarak çalışmakta. Altyapı çalışmaları da eş zamanlı yürütülmekte.” bilgisi veren Yavuz, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD’ın koordineli çalışmaları sayesinde toplamda 100 bin 416 konut ve iş yerinin inşa sürecinin devam ettiğini söyledi.

İNCELEMELER VE BİLGİ ALMA

Toplantının ardından Karaloğlu, İkizce TOKİ konutları, Merkez-2 Saray Mahallesi, Valilik binası ve Bakırcılar Çarşısı’nda incelemeler yaptı. Ayrıca Bahçebaşı Mahallesi’ndeki kalıcı deprem konutlarını da ziyaret etti. Karaloğlu’na Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Cihan Çetin ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.