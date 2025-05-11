Münir Karaloğlu, Şanlıurfa’da incelemelerde bulundu

DEPREM KONUTLARININ İNCELENMESİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 6 Şubat Depremleri Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine toplantısına katılmak ve TOKİ Deprem Konutlarını incelemek amacıyla Şanlıurfa’ya geldi. Vali Hasan Şıldak ile birlikte GAP TEAM Sosyal Tesislerinde AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Kaymakamlar, AK Parti Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Ağan ve diğer yerel yönetim temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Karaloğlu, 6 Şubat depremlerinin, 11 ili ve 14 milyon insanı etkileyen, insanoğlunun karada karşılaştığı en büyük depremlerden biri olduğunu belirtti.

YARALARIN SARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR

Deprem yaşanan illerde son üç haftadan beri incelemelerde bulunduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Karaloğlu, tüm illerde yaraların sarılması için büyük bir ihya ve inşa çalışması yapıldığını vurguladı. Vali Şıldak ise toplantının başarılı geçmesini dileyerek, “Şanlıurfa’da kamu kuruluşlarımızın işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz deprem sonrası iyileştirme çalışmalarında çok iyi bir seviyeye ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yıl sonuna kadar yürüttüğümüz çalışmaları tamamlamış olacağız” dedi.

KONUTLARA ZİYARET VE TALEPLERİN DİNLENMESİ

Toplantının ardından Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Vali Şıldak ve toplantı heyeti; Karaköprü TOKİ Konutları, Gölpınar Kırsal Konutları ve Harran TOKİ Konutlarında incelemelerde bulundu. Burada konutlarına yerleşen aileleri ziyaret eden Bakan Yardımcısı Karaloğlu ve Vali Şıldak, tüm inşaat projelerinin barınma ve sosyal donatılar bakımından detaylı olarak ele alındığını aktardı. Ziyaretlerde ailelerin taleplerinin olup olmadığını soran Bakan Yardımcısı Karaloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın hepimize talimatı var; ‘Yılsonuna kadar son depremzede vatandaşımız evine yerleşene kadar durmayacaksınız, hep çalışacaksınız’ dedi. Valimize de teşekkür ediyorum. Büyük emekleri geçti. Sahada olmaya devam edeceğiz. Tek temennimiz yaraları sarmak ve şehirlerimizi tekrardan daha da yaşanabilir hale getirmek” şeklinde konuştu.

HARRAN İLÇESİNDE İNCELEMELER

Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, daha sonra tarihi Harran ilçesinde incelemelerde bulundu ve Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’dan bilgi aldı.