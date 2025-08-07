Münir Özkul, 2018’de vefat etti

MÜNİR ÖZKUL’UN SAĞLIK DURUMU VE HASTALIK SÜRECİ

Ünlü Türk sinema sanatçısı Münir Özkul’un eşi vefat ettikten sonra Özkul da gündeme geldi. Münir Özkul yaşıyor mu, öldü mü? 2003 yılından bu yana demans ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele eden Münir Özkul, bu hastalıklar nedeniyle dış dünyadan kendini soyutladı. Ne evinden çıkmak ne de insanlarla bir araya gelmek istiyor. İlerlemiş demans dolayısıyla geçmişe dair birçok anıyı hatırlamakta zorluk çekiyor ve vefat eden tanıdıklarını hâlâ hayatta sanabiliyor.

Uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle, basında sık sık asılsız ölüm haberleri de yer buluyor. Ancak bu haberler, Münir Özkul’un sessiz bir yaşam sürdürdüğü gerçeğini değiştirmedi. Sağlık durumu kötüleştikçe, kamuoyundan daha da uzaklaştı.

Münir Özkul, 5 Ocak 2018 tarihinde, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yer alan Cihangir semtindeki evinde 92 yaşında hayatını kaybetti. 7 Ocak 2018’de Harbiye’deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen anma töreninin ardından cenaze namazı Teşvikiye Camii’nde kılındı ve Bakırköy Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedildi.