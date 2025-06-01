Munzur Dağları’nda Hayvan Avı Görüntülendi

DAĞDAKİ NEFES KESEN ANLAR

MUNZUR DAĞLARI’NDA bir bozayının, dağ keçisi yavrusunu avlayış anları, Bursalı fotoğraf sanatçısı Samet Asutay tarafından dron ile kaydedildi. Anne dağ keçisinin, avladığı yavrusunu aradığı o anlar da görüntülere yansıdı. Samet Asutay, geçen hafta iki arkadaşıyla birlikte Munzur Dağları’na bir doğa gezisi düzenledi. Asutay, bir bozayının, yavrusuyla birlikte yamaçtan inen bir dağ keçisini kovaladığını fark etti. Bozayı, annesinin ardından gelen yavru dağ keçisini yakalayıp bölgeden uzaklaştı. Anne dağ keçisi, karla kaplı yamaçta yavrusunu bir süre aradı ve bu dramatik olay Asutay tarafından dron ile görüntülendi.

DUYGUSAL GÖRÜNTÜLER VE DATANIZ

Samet Asutay, bu görüntüleri sosyal medya hesabında “Doğanın Gerçek Yüzü: Munzur Dağları’nda Nefes Kesen Anlar” başlığı ile paylaştı ve şu şekilde ifade etti: “Geçen hafta Munzur Dağları’na üç arkadaş yaptığımız gezi sırasında unutulmaz bir doğa olayına tanıklık ettik. Öğle saatlerinde dağ keçisi (şamua) yavrusuyla birlikte yamaçtan aşağı iniyordu. Tam o anda, uzaktan yaklaşan bir bozayıyı fark ettik. Telefonla kayda almaya başladık, ama bu anı daha net kayda almak için hemen dron ile havalandık. Ayı ve keçiye rahatsızlık vermemek adına uzak mesafeden, dronumuzun tele lensiyle 3x zoom yaparak çekim yaptık. Bu inanılmaz karşılaşma, doğanın acımasız ama hayranlık uyandıran dengesini bir kez daha gözler önüne serdi. Anne şamua ise sağa sola giderek yavrusunu aramaya devam etti.”