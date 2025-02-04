Munzur Gözeleri Tekrar 1. Derece Sit Alanı

MUNZUR GÖZELERİ YENİDEN KORUMA ALTINA ALINDI

Tunceli’deki Munzur Gözeleri, yerel halk tarafından kutsal sayılan ve sarp kayalardan doğan 40 su kaynağından oluşan bir alan, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden 1’inci Derece Sit Alanı olarak belirlendi. Ovacık ilçesine 17 kilometre, şehir merkezine ise 80 kilometre mesafede bulunan Munzur Gözeleri, Munzur ve Pülümür vadileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 28 Temmuz 2023’te 1’inci Derece Doğal Sit Alanı statüsünden 2’nci Derece Doğal Sit Alanı’na düşürülmüştü. Bu durumda, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tunceli Şubesi, Bakanlık kararının iptali için Erzincan İdare Mahkemesi’nde dava açtı. 1 Kasım 2024’te buradaki keşif sırasında toplanan yöre halkı, çevreciler, hukukçular ve siyasetçiler bu karara karşı protesto gösterdi. Yöre halkı koruma statüsünün eski haline döndürülmesini talep etti. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Avukat Barış Yıldırım, bakanlıkla görüşerek koruma statüsünün artırılmasını istedi. Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Munzur Gözeleri, yeniden 1’inci Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edildi.

AVUKAT YILDIRIM’DAN AÇIKLAMALARI

Avukat Barış Yıldırım, Munzur Havzası’nın birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yaptığını vurguladı. Yıldırım, “Munzur Havzası, önemli bitki ve doğal alanı durumundadır. Ülkemizin taraf olduğu Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi’ne (BERN) göre korunan birçok fauna ve florayı barındırıyor. Bu sahadaki flora türü İngiltere’den, Hollanda’dan, İsviçre’den ve Danimarka’dan fazla. 2 bin 200’ün üzerinde bitki saptanmış, bunların 5’te 1’i endemik. Yine koruma altında bulunan vaşak, yaban keçisi, bozayı, ur kekliği, kaya kartalı hatta neslinin dünyada tükendiği sanılan Anadolu parsı da bu havzada yaşamaktadır. Aynı zamanda biz Alevilere göre kutsal kabul ediliyor Munzur. Munzur Nehri’nin çıkış noktası olan Munzur Gözeleri, 1’inci Derece Doğal Sit Alanı iken, sit statüsü düşürülmüştü. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin mevzuatında belirtilen en yüksek koruma statüsüyle yeniden ilan edildi. Yani 1’inci derece koruma statüsüne tekrar çıkarıldı. Munzur Vadisi korunması gereken bir havza, bu yüzden bu karar tarihi bir karardır” dedi.

Avukat Yıldırım, bu karar ile Munzur Gözeleri’nde yapılaşma ve ticari faaliyetlere izin verilmeyeceğini ifade etti. “Kesin korunacak hassas alanlarda korunan alanların tespit, teşkil ve onayına dair hiçbir ticari faaliyete müsaade edilmiyor. Alanda peyzaj, jeolojiyi bozabilecek hiçbir faaliyete ve insan baskısına izin verilmiyor. Kesin korunacak hassas alanlar, bilimsel çalışmalar dışında muhafaza edilecek alanlar. Bu açıdan Munzur Gözeleri’ne ait böyle bir statünün verilmesi son derece sevindirici. Yöremizdeki demokratik ve çevre kurumları, TMMOB, halkımız, basınımız ve Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu’nun bu konudaki farkındalığı gerçekten çok kıymetli. Biz buradaki canlılar ve cansızlar adına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

TUNCELİ VALİSİ DE DUYURDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, “Munzur ve Pülümür Vadileri, bugün tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilmiştir. Böylelikle ilimizin güzellikleri daha sıkı korunacaktır” dedi. Milletvekili Gürsel Erol da X hesabından yaptığı paylaşımda, “Munzur ve Pülümür Vadileri artık 1’inci Derece Sit Alanı. Tunceli’nin inanç ve kültürel değerleri açısından önemli bir yeri olan bu alan, girişimlerimiz sonucunda ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak ilan edildi. Bu kararın alınmasını sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Munzur özgür akacak” ifadelerine yer verdi.