Munzur Üreten Kadınlar Kooperatifi, Fuarı Temsil Ediyor

MUHTEŞEM FUAR AÇILIŞI

Munzur Üreten Kadınlar Kooperatifi, Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda Tunceli’yi başarıyla temsil ediyor. Erzurum’da, 28 Ağustos Perşembe günü önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Dört gün sürecek olan 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın açılışı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla görkemli bir törenle yapıldı. Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, fuarın açılışında yer alırken, Munzur Üreten Kadınlar Kooperatifi de Tunceli’nin temsilcisi oldu.

KOOPERATİF STANDI ZİYARETİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fuar kapsamında Munzur Üreten Kadınlar Kooperatifi standını ziyaret etti. Stant hakkında Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal ve kooperatif yönetim kurulu üyesi Ceren Yıldız’dan bilgi aldı. Bolat, yöresel ürünlerin yanı sıra kadın kooperatifinin çalışmalarını takdir ederek, kadın emeğine verilen katkının önemine değindi. Bakan Bolat, kooperatif üyelerini tebrik ederek; “Tuncelili hemşehrilerimize selamlarımı iletiyorum, güzel bir stant kurmuşsunuz ve şehrinizin çok güzel tanıtmışsınız, fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

DESTEKLER RİCA EDİLDİ

Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, Bakan Bolat’ın katılımından duydukları memnuniyeti dile getirerek; “Munzur Üreten Kadın Kooperatifimiz fuarda şehrimizi örnek bir şekilde temsil ediyor. Desteklerinden dolayı Bakanımıza ve Valimiz Şefik Aygöl’e bu vesileyle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Bu etkinlik, kadın kooperatiflerinin gücünü ve yerel ürünlerin tanıtımını önemli bir şekilde ön plana çıkarıyor.