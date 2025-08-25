MÜPAK Toplantısı Erzurum’da Gerçekleşti

toplantı detayları

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki ticaret borsalarının işbirliği ile kurulan Mezopotamya Ürün Piyasası Aracı Kurumu (MÜPAK) Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Ticaret Borsasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu toplantıda, bölgesel işbirliklerinin yanı sıra lisanslı depoculuk sistemi ve elektronik ürün senetleri (ELÜS) piyasasının daha etkili kullanılmasına yönelik bir dizi istişare yapıldı.

başkanın değerlendirmeleri

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, bu bağlamda yaptığı açıklamada, “Bölgedeki tarım ürünlerinin değerini koruyacak, üreticinin alın terini güvence altına alacak bir sistem için önemli adımlar atıyoruz. Mezopotamya MÜPAK, sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte de tarımsal ticaretin geleceğine yön verecek güçlü bir organizasyondur.” dedi.

tanıtımlar ve ziyaretler

Toplantı boyunca katılımcılara Erzurum’un coğrafi işaretli ürünleri ile zengin ve kendine özgü gastronomi kültürü tanıtıldı. Ayrıca, şehrin tarihi ve turistik mekanları da ziyaret edildi. Toplantıya, MÜPAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya’nın yanı sıra Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Elazığ, Iğdır, Kızıltepe, Malatya, Nusaybin ve Ağrı Ticaret Borsaları’nın Yönetim Kurulu Başkanları ve yetkilileri katılım sağladı.