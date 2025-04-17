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Muradiye’de 3 Bin 140 Paket Kaçak Sigara

KAAKÇILIK OLAYLARININ ÖNLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Van’ın Muradiye ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, gümrük kaçağı olarak değerlendirilen 3 bin 140 paket sigara ele geçirildi. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

DURDURULAN OTOBÜSTE ELE GEÇİRİLDİ

Bu bağlamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 3 bin 140 paket kaçak sigara tespit edildi. Kaçakçılık ile ilgili önlemler alınmaya devam ediliyor.

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