Muradiye’de Aileler Arasında Kavga

KAVGA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van’ın Muradiye ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı. Ovapınar Mahallesi’nde hangi nedenle başladığı henüz netleşmeyen bir tartışma, silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan üç kişi, durumu haber alan sağlık ekipleri tarafından bölgeye gönderilen ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan biri olan A.A, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Jandarma ve polis ekipleri, mahalledeki güvenlik önlemlerini artırdı. Ayrıca yaralıların tedavi edildiği hastane önünde de geniş güvenlik tedbirleri uygulandı. Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu hastaneye giderek olayla ilgili bilgi aldı.