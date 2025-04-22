Muradiye’de Budama Eğitimi Düzenlendi

EĞİTİM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Van’ın Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte çiftçilere meyve ağaçlarının budama ve yeni fidan aşılama konularında eğitim veriyor. Muradiye Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu kapsamda meyve ağaçları için budama eğitimi hazırladı. Eğitimde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altınkaynak, çiftçilere budama teknikleri ve bahçe kurulumu hakkında ayrıntılı bilgiler sunuyor.

EĞİTİMİMİZİN AMAÇLARI

Eğitim çalışması hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Müdür Harun Altınkaynak, “Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ilçemize bağlı bir mahalledeyiz. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda ağaç budama konusunda bilgilendirme yapmaya çalıştık. Ağaç budama hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı kurumumuza bekliyoruz” şeklinde konuştu. Ziraat Mühendisi Kasım Asar da çiftçilerin taleplerine göre budama konusundaki bilgileri aktardıklarını söyleyerek, “Budamanın nasıl yapıldığını, faydalarını ve daha kaliteli ürün ile yüksek verim elde etmenin yollarını anlattık” dedi.

UYGULAMALI EĞİTİM SEANSLARI

Budama eğitiminde örnek bir uygulama gerçekleştirerek çiftçilere yerinde pratik imkânı sunuldu. Ayrıca, bir ceviz ağacında aşılama gerçekleştirerek aşılamanın nasıl yapılacağını, pişkin kalemlerin nasıl korunması gerektiğini ve havaların ısınmasıyla ağaçlara nasıl uygulanacağını gösterdiler. Müdür Asar, talepler doğrultusunda budama ve aşılama eğitimlerine devam edeceklerini belirtti ve “Çiftçilerimiz bahçelerinde bu işlemleri nasıl yapacaklarını öğreniyor, uyguluyor ve daha verimli sonuçlar alıyorlar” ifadelerini kullandı.

İlçede çiftçilik yapan Sadık Vural, budama işlemi için müracaatta bulunduklarını anlatarak, “Sağ olsunlar, ağaçlarımızın nasıl budanacağı konusunda bize yerinde bilgilendirme yaptılar. Artık kendi budama işlemlerimizi yapabilecek duruma geldik. Bu konuda emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.