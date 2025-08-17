Muradiye’de Kaçak Balık Avcılığı Yapıldı

KAÇAK BALIK AVCILIĞI DENETİMİ

Van’ın Muradiye ilçesinde, kaçak balık avı yaptığı belirlenen 2 kişi için 25 bin 670 lira para cezası kesildi. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarımemet Barajı’nda kaçak balık avcılığı yapıldığını tespit etti.

DENETİMDE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimde kaçak avcılıkta kullanılan çeşitli ebat ve uzunluktaki toplam 200 metre germe ağı, kaçak olarak avlanan 69 sazan ve 19 alabalığı ele geçirdi. Söz konusu ağ ve balıkları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim etmek üzere muhafaza altına alan ekipler, germe ağa takılan canlı durumda bulunan 250 sazan ve 65 alabalığı da suya bıraktı.

Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde toplam 25 bin 670 lira idari para cezası uygulandı.