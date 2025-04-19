Muradiye’de Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay, Muradiye-Van kara yolunun Karahan Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücüsü belirlenemeyen 65 AAZ 700 plakalı otomobil, önündeki aracı geçmeye çalışırken refüjdeki tabela direğine çarptı.

KAZA YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası hemen ihbar edildi ve olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen, yaralılardan 3’ü hayata tutunamadı.

ULAŞIM ARAÇLARIN KALDIRILMASIYLA AÇILACAK

Kaza sonrası trafik akışı durduruldu. Olay yerindeki aracın kaldırılmasının ardından yolun tekrar ulaşıma açılması sağlanacak.